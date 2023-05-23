23 мая, 15:26

Около 700 га земель лесного фонда очистят от борщевика в Подмосковье в 2023 году

Самые большие объемы работ запланированы в Подольском, Дмитровском, Ступинском, Московском учебно-опытном и Истринском лесничествах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Порядка 700 га территорий лесного фонда Московской области планируется очистить от борщевика Сосновского в текущем году с помощью окашевания, об этом во вторник сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"В этом году комитетом заключены пять государственных контрактов, запланировано проведение работ на площади порядка 700 га. В защитных лесах Подмосковья запрещается применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского на землях лесного фонда используется механический метод - окашевание", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Он рассказал, что больше всего от борщевика Сосновского страдают леса на северо-западе, севере, востоке и юге Московской области. Самые большие объемы работ запланированы в Подольском, Дмитровском, Ступинском, Московском учебно-опытном и Истринском лесничествах.

В пресс-службе пояснили, что жители Московской области могут сообщать о новых фактах произрастания сорняка с помощью портала "Добродел". 

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