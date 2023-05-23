В Петербурге запустят туристический маршрут по судостроительным предприятиям

Одним из пунктов тура станет историко-культурный кластер "Остров фортов"

ТАСС, 23 мая. Новый туристический маршрут с посещением нескольких предприятий судостроительной отрасли готовятся запустить в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила во вторник руководитель дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова на круглом столе в ТАСС, посвященном календарю событий в Санкт-Петербурге в год 320-летнего юбилея.

"Запускается первый индустриальный судостроительный маршрут. <...> Туристы посетят пять предприятий судостроения", - сказала Захарова. Одним из пунктов тура также станет историко-культурный кластер "Остров фортов". Маршрут разрабатывается в партнерстве с Объединенной судостроительной корпорацией.

Ранее несколько судостроительных предприятий города прошли обучение акселератора АСИ "Открытая промышленность". В настоящее время Городское туристско-информационное бюро Петербурга совместно с АСИ проводят программу обучения для представителей предприятий этой сферы по специфике экскурсионной работы и налаживают взаимодействие с туристскими организациями. Руководитель дивизиона АСИ отметила, что у многих россиян промышленность Петербурга ассоциируется именно с судостроением. "82% потенциальных туристов хотели бы побывать на предприятиях, которые связаны с судостроением. <…> Посмотреть на этот увлекательный процесс - от идеи, первого чертежа до уже готового объекта - это на самом деле безумно интересно", - рассказала она, напомнив, что в городе около 50 предприятий относятся к этой сфере.

Захарова напомнила, что Петербург в этом году был признан городом, представившим лучшую в РФ стратегию развития турмаршрутов с включением промышленных предприятий. Стратегия Петербурга предполагает, что на следующем этапе во взаимодействии с АСИ будет создан федеральный центр компетенций, где опытные специалисты смогут обучать представителей судостроительной и туристской отрасли создавать новые маршруты и проводить экскурсии, а также будут участвовать в привлечении молодежи и формировании кадрового потенциала отрасли. На финальном этапе планируется создать межрегиональные маршруты по судостроительным предприятиям, которые будут начинаться и заканчиваться в Петербурге.

Развитие разных видов туризма

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что Петербург, помимо промышленного туризма, также активно развивает событийный, медицинско-оздоровительный, научно-просветительский, культурно-познавательный, гастрономический, образовательный, экологический и другие виды туризма. Он напомнил, что в прошлом году город посетили 8 млн туристов. "Это меньше, чем в 2019 году (10,5 млн), но по количеству российских туристов это больше", - сказал Корнеев. Так, в 2019 году город принял около 5,5 млн гостей из РФ, а в прошлом году их число выросло до 7,8 млн.

"Сохраняется вызов - очень серьезный для инфраструктуры такого большого, развитого, гостеприимного города - это недостаточное количество иностранных туристов, это санкционное давление, нарушение логистики со многими странами", - отметил глава комитета. Вместе с тем, он отметил, что власти города работают над восстановлением турпотока с дружественными государствами.