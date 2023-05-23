Сборник к 100-летию со дня рождения Гамзатова представят на фестивале "Красная площадь"

На выставке представят свыше 60 изданий о Дагестане, в том числе о творчестве поэтессы Фазу Алиевой в 12 и 6 томах, книгу о регионе - "Дербент-Наме"

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Биографические фотоальбомы и сборник стихов народного поэта Расула Гамзатова, изданные к 100-летию со дня рождения поэта, будут представлены на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы Дагестана.

"Посетителям будут доступны новые сборники, изданные к юбилею поэта. Это иллюстрированные биографические фотоальбомы "Кавказец родом из Цада", "Расул Гамзатов", книга избранных стихотворений поэта "Завещание" и другие",- говорится в сообщении.

Всего на выставке представят свыше 60 изданий о Дагестане, в том числе о творчестве поэтессы Фазу Алиевой в 12 и 6 томах, книгу о регионе - "Дербент-Наме".

Главный книжный фестиваль страны "Красная площадь" пройдет со 2 по 6 июня 2023 года. Праздник объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и десятки тысяч читателей.

Расул Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Указ президента РФ Владимира Путина о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру", опубликован 1 июля 2021 года.