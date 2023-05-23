23 мая, 15:48
Военная операция на Украине

В Иванове пройдет благотворительный фестиваль в поддержку участников СВО

Он состоится 27 мая в парке имени Степанова

ТАСС, 23 мая. Благотворительный фестиваль "Внеси свой вклад в Победу!" в поддержку участников специальной военной операции (СВО) состоится 27 мая в парке имени Степанова в Иванове. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе департамента внутренней политики региона.

"В парке имени Степанова 27 мая состоится патриотический фестиваль "Внеси свой вклад в Победу!". Он нацелен на оказание помощи участникам специальной военной операции", - сказали в пресс-службе, добавив, что на протяжении всего мероприятия будет организован сбор средств.

Организаторы фестиваля подготовили для гостей насыщенную программу. В том числе состоятся мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, открыток и оберегов для солдат. Запланирована выставка о героях СВО, пройдут показательные выступления казаков и кинологов Росгвардии. В рамках концертной программы перед гостями фестиваля выступят хор казаков, ансамбль "Синева" и другие музыкальные коллективы.

"Также гости фестиваля смогут написать письма нашим бойцам и получить навыки оказания первой медицинской помощи, а комитет семей воинов Отечества будет проводить консультации для членов семей участников СВО", - добавили в пресс-службе.

Организатором фестиваля выступил благотворительный фонд "Своих не бросаем". 

Теги:
РоссияИвановская областьВоенная операция на Украине
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