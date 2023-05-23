На круглом столе в ТАСС журналисты России и Азербайджана обсудили вопросы взаимодействия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков особо подчеркнул важность такого взаимодействия между РФ и Азербайджаном

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Круглый стол "Россия - Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа" прошел в понедельник в ТАСС. Участники обсудили текущее взаимодействие и перспективы его развития, а также всесторонний обмен опытом между российскими и азербайджанскими СМИ.

Открывая заседание, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов подчеркнул, что идея проведения круглого стола для обмена мнениями между представителями СМИ двух стран зародилась в феврале 2022 года, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил ТАСС. "Ильхам Гейдарович высказал мнение о том, что это мероприятие стоит провести в ТАСС, потому что у него очень теплые отношения к ТАСС, за что мы очень благодарны ему", - подчеркнул Михайлов.

По его словам, ТАСС и СМИ Азербайджана связывают прекрасные взаимоотношения. Михайлов напомнил, что традиция обмена делегациями прерывалась лишь однажды из-за пандемии коронавируса, но теперь никаких препятствий нет. Его первый заместитель Михаил Гусман отметил, что на круглом столе нет формальных правил, журналисты ведут открытый и свободный разговор, обмениваясь мнениями о профессиональных интересах, возможностях сотрудничества в широком и узком форматах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который прибыл в ТАСС, чтобы пообщаться с представителями СМИ, особо подчеркнул важность такого взаимодействия между Россией и Азербайджаном. "В целом диалог по линии СМИ - это чрезвычайно важно, это полезно. Взаимодействие по линии СМИ - это очень важная составляющая общего комплекса наших двусторонних отношений. Мы рассчитываем, что это будет продолжаться, будет расширяться. СМИ должны задавать вопросы, которые у них стоят на повестке дня и должны получать ответы на эти вопросы", - сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также приняла участие в диалоге с руководителями азербайджанских изданий в рамках круглого стола. Представители СМИ Азербайджана обсудили с представителем дипведомства РФ видение российской стороной перспектив стабилизации ситуации на Южном Кавказе, позиции ОДКБ в регионе, а также роль журналистики в формировании объективной повестки.

О русскоязычных СМИ в Азербайджане

Гендиректор агентства Тренд Ильгар Гусейнов на круглом столе отметил развитие взаимодействия с ТАСС. А председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства АзерТАдж Вугар Алиев назвал сотрудничество с ТАСС образцовым. Он указал, что на сегодняшний день русскоязычные СМИ в Азербайджане - полноценные участники на рынке медиа, имеют широкую аудиторию читателей и зрителей. "Наличие большого пласта русскоязычной прессы в Азербайджане является отличительной особенностью медиапространства нашей страны и стран Южного Кавказа", - сказал Алиев.

По его словам, этому способствует поддержка и внимание к русскому языку со стороны властей Азербайджана, поэтому на русском говорит не только старшее население, но и молодежь.

Многие представители СМИ с азербайджанской стороны в своих выступлениях также отмечали популярность русского языка в республике, который изучается в школах и вузах. По их словам, школьные классы с изучением русского языка переполнены.

Памяти Гейдара Алиева

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы со своей стороны выразил благодарность за широкое освещение 100-летия со дня рождения экс-президента республики Гейдара Алиева. Он добавил, что все ведущие российские СМИ отметили своими материалами эту дату. По его словам, личность Гейдара Алиева даже спустя 100 лет объединяет народы двух стран.

Михайлов в свою очередь отметил, что Гейдар Алиев был большим другом агентства, выбирая его как площадку для проведения мероприятий и пресс-конференций. По его словам, эта дружба, которую в ТАСС высоко ценят, по наследству перешла Ильхаму Алиеву.

Участники круглого стола ознакомились с фотовыставкой к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, организованной у здания ТАСС. Она открылась 15 мая и включает снимки фотокорреспондентов агентства, посвященные многогранной деятельности Алиева на постах первого заместителя председателя Совета министров СССР и президента Азербайджана.