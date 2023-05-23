В Волгоградской области до 25 мая объявили штормовое предупреждение из-за ливня и града

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

ВОЛГОГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"По сообщению Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 23 мая, сутки 24 мая местами на территории Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывами до 20-25 м/с", - говорится в опубликованном сообщении.

В связи с этим жителям региона рекомендуется соблюдать меры безопасности, при парковке машин выбирать места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. Следует воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне и избегать приближения к оборванным проводам линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов.