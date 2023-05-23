Адвокат рассказал о состоянии находящегося под стражей в США россиянина Владислава Клюшина

Максим Немцев сообщил, что россиянин чувствует себя хорошо

БОСТОН /штат Массачусетс/, 23 мая. /ТАСС/. Россиянин Владислав Клюшин, который содержится под стражей в штате Массачусетс по обвинениям в киберпреступлениях, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил во вторник его адвокат Максим Немцев.

"Клюшин чувствует себя хорошо", - сказал Немцев журналистам после прошедших во вторник слушаний, добавив, что в ходе судебного заседания у россиянина было хорошее настроение.

Слушания длились около полутора часов, на них рассматривалось и ходатайство представителей Клюшина, заключающееся в требовании оправдать их подзащитного по той причине, что у прокуратуры не было каких-либо веских оснований инициировать судебный процесс в штате Массачусетс. Судья Пэтти Сэрис отложила принятие решения по ходатайству защиты Клюшина. Вынесение приговора по делу россиянина намечено на 19 июля.

В феврале жюри присяжных признало Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения. Россиянину вменяются преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничества с применением электронных средств или мошенничества с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Россиянин был задержан в марте 2021 года в Швейцарии, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте. В декабре 2021 года Клюшин был экстрадирован в США. Власти России также добивались его выдачи.