В МЧС опровергли информацию об отправке в срочные командировки жителей Курской области

В пресс-службе ведомства призвали жителей пользоваться только официальными источниками информации

ТАСС, 23 мая. Информация об отправке в срочные командировки отдельных сотрудников и руководителей бюджетных организаций Курска и Курской области, которую рассылают от имени регионального ГУ МЧС, не соответствует действительности. Об этом сообщили в вторник в пресс-службе ведомства.

"Главное управление МЧС России по Курской области не рассылает данные сообщения", - говорится в сообщении.

Ведомство приводит текст фейкового сообщения, в котором говорится, что в связи с обстановкой в приграничных районах и соседних регионах принято решение об отправке в срочные командировки отдельных сотрудников и руководящего состава органов власти, руководства бюджетных учреждений Курска и Курской области. "Пользуйтесь только официальными источниками информации", - добавили в пресс-службе.