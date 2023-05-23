23 мая, 16:23

В МЧС опровергли информацию об отправке в срочные командировки жителей Курской области

В пресс-службе ведомства призвали жителей пользоваться только официальными источниками информации

ТАСС, 23 мая. Информация об отправке в срочные командировки отдельных сотрудников и руководителей бюджетных организаций Курска и Курской области, которую рассылают от имени регионального ГУ МЧС, не соответствует действительности. Об этом сообщили в вторник в пресс-службе ведомства.

"Главное управление МЧС России по Курской области не рассылает данные сообщения", - говорится в сообщении.

Ведомство приводит текст фейкового сообщения, в котором говорится, что в связи с обстановкой в приграничных районах и соседних регионах принято решение об отправке в срочные командировки отдельных сотрудников и руководящего состава органов власти, руководства бюджетных учреждений Курска и Курской области. "Пользуйтесь только официальными источниками информации", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКурская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация