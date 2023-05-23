23 мая, 16:34
Военная операция на Украине

Белгородский губернатор опроверг информацию о падении вертолета в Прохоровском районе

Вячеслав Гладков ранее заявил о беспрецедентной информационной атаке со стороны Украины и призвал жителей доверять только официальной информации

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг появившуюся в понедельник в Telegram-каналах информацию о якобы упавшем в Прохоровском районе вертолете Ми-8. Об этом он сообщил во вторник в прямом эфире на своей странице во "ВКонтакте".

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"Вертолет в Прохоровском районе не падал", - сказал Гладков.

Ранее губернатор заявил о беспрецедентной информационной атаке со стороны Украины и призвал жителей доверять только официальной информации.

Режим контртеррористической операции, введенный в понедельник в Белгородской области из-за атаки украинских диверсантов, отменен. По данным регионального оперштаба, ранены 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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