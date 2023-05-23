На Ставрополье ввели выездную диспансеризацию в трудовых коллективах

Для проверки состояния здоровья работников формируют специальные бригады медиков

СТАВРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Ставропольский край ввел проведение выездной диспансеризации в трудовых коллективах численностью от 100 человек. Для проверки состояния здоровья работников формируют специальные бригады медиков, сообщила журналистам во вторник заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Яна Манкевич.

"Примерно 10-15 лет назад были популярны выездные профессиональные осмотры в организованных коллективах. Мы решили вернуться к этому опыту и в нынешнем году у нас появился относительно новый формат работы: формируются бригады медиков и выезжают в организованные коллективы. Это коллективы численностью от 100 человек и выше", - сказал она.

Выездная диспансеризация уже пользуется большим спросом, поскольку сотрудникам нет необходимости планировать посещение поликлиники. "Такую практику используют уже все муниципалитеты, все поликлиники и районные больницы с прикрепленным населением", - пояснила Манкевич.

Кроме того, для удобства жителей в крупнейшем торговом центре Ставрополя открыт центр диспансеризации. Аналогичный пункт намерены создать в курортной агломерации края. "За две недели в центр диспансеризации обратились уже 700 человек. Это хороший результат. Если такая практика приживется, и это будет удобно для населения, то в агломерации Кавминвод такой опыт тоже используем. Для тиражирования практики потребуется по меньшей мере полтора месяца", - уточнила она.

По данным регионального Минздрава, в текущем году диспансеризацию должны пройти 1,6 млн жителей Ставрополья. "Диспансеризацию прошло уже почти 620 тыс. человек, и дети и взрослые", - добавила замглавы министерства.

Как сообщалось, в конце апреля в России была запущена кампанию по информированию населения о важности диспансеризации. Цель - напомнить россиянам, что оценить состояние здоровья можно бесплатно.