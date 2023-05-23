23 мая, 16:43

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой флота

Михаил Развожаев уточнил, что сейчас в городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Громкие звуки, которые могли слышать жители Севастополя, вызваны тренировкой расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, которая сопровождается практической стрельбой. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев во вторник.

"Громкие звуки в городе - это на Северном молу флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев.

Он уточнил, что сейчас в городе все спокойно.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 7 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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