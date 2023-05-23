В Петербурге представят выставку вещей почетных граждан города

В экспозицию включили предметы, связанные с жизнью и работой Иосифа Бродского, Анатолия Собчака, Валентины Матвиенко, Жореса Алферова, Олега Басилашвили и других

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Музей политической истории России 26 мая откроет выставку, посвященную 320-летию Санкт-Петербурга и 30-летию со дня возрождения звания "Почетный гражданин" в городе. В экспозиции представят личные вещи и документы, связанные с жизнью и работой Иосифа Бродского, Анатолия Собчака, Валентины Матвиенко, Жореса Алферова, Олега Басилашвили, Даниила Гранина, Кирилла Лаврова и других удостоенных звания петербуржцев, сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС врио гендиректора музея Елена Лысенко.

"Выставка откроется в нашем музее 26 мая, накануне дня празднования города. На выставке "Наш город вас благодарит" будут представлены не все материалы, которые хранятся в наших фондах по этой теме, ведь это почти 500 экспонатов. Мы решили выбрать самые интересные и редко выставляемые, те, которые привлекут внимание и жителей, и гостей города. Мы представим материалы, связанные с 13 наиболее известными почетными гражданами, всего же этого звания удостаивались 49 человек", - рассказала Елена Лысенко.

В экспозицию вошли недавно переданные музею вещи и документы актрисы Алисы Фрейндлих и композитора Андрей Петрова. В рамках церемонии открытия выставки в особняке Матильды Кшесинской в пятницу ожидаются в качестве гостей сами почетные граждане и члены их семей, которые смогут передать музею дополнительные экспонаты.

Сама выставка продлится до конца сентября этого года, музей рассчитывает привлечь максимальное внимание к новой экспозиции в год 320-летия Санкт-Петербурга.

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, уже 24 мая городской парламент проведет закрытое заседание, на котором будут выбраны новые почетные граждане, в связи с чем к моменту открытия выставки в музее их список может пополниться. До середины 2010-х годов кандидатуры для получения звания подавал губернатор и администрация города, теперь это делают общественные организации.