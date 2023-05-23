На Ставрополье из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Главам округов поручено информировать население края о складывающейся обстановке

СТАВРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья ввели режим повышенной готовности в регионе из-за прогнозируемого шквалистого ветра, града и гроз. Соответствующее распоряжение губернатора края Владимира Владимирова опубликовано во вторник на региональном портале правовой информации.

"В связи с угрозой возникновения на территории Ставропольского края опасного метеорологического явления - сильного дождя в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с и в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций ввести с 23 мая 2023 года до особого распоряжения режим повышенной готовности", - говорится в документе.

Территорией возможного возникновения чрезвычайной ситуации определена вся территория Ставропольского края. Главам округов поручено информировать население края о складывающейся обстановке.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону журналистам сообщили об объявлении в крае штормового предупреждения. По прогнозу Ставропольского центра по гидрометеорологии, непогода в регионе ожидается с вечера вторника 23 мая и до окончания рабочей недели. Местами в регионе возможны сильные дожди с грозами, град, усиление ветра до 20-23 м/с.