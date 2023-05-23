В Ярославской области 11 районов благоустроят дворы за счет лимитов 2024 года

Муниципальные администрации представили 70 проектов, из которых 20 уже получили положительное заключение госэкспертизы

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Ярославской области расширили губернаторскую программу "Наши дворы". 11 районов и 3 города в составе региона благоустроят в этом году территории сверх плана за счет лимитов 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Программа "Наши дворы" будет расширена за счет лимитов 2024 года. 11 районов области, а также Ярославль, Рыбинск и Переславль-Залесский готовы в этом году благоустроить дополнительные территории по программе "Наши дворы" за счет лимитов 2024 года. Муниципальные администрации представили 70 проектов, из которых 20 уже получили положительное заключение госэкспертизы", - говорится в распространенном сообщении.

Губернаторская программа "Наши дворы" была запущена в 2022 году. За год в регионе было благоустроено 493 территории: 224 двора, 247 спортивно-игровых площадок, 22 площадки для выгула и дрессировки домашних животных.