"Уралхим" может поставить гуманитарную партию в 55 тыс. тонн удобрений Шри-Ланке

В компании сообщили, что уже направили в качестве гуманитарной помощи странам Африки около 54 тыс. тонн удобрений из более чем 260 тыс. тонн, заблокированных на складах и в портах ЕС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Группа "Уралхим" может поставить Шри-Ланке гуманитарную партию удобрений в объеме 55 тыс. тонн, сообщили ТАСС в компании.

По словам представителя "Уралхима", группа уже направила в качестве гуманитарной помощи странам Африки около 54 тыс. тонн удобрений из более чем 260 тыс. тонн, заблокированных на складах и в портах ЕС. Следующей страной-получателем может стать Нигерия.

"Группа "Уралхим-Уралкалий" не исключает, что порядка 55 тыс. тонн калия, которые более года находятся на борту судна Asian Majesty в порту Риги, могут быть поставлены Шри-Ланке", - сказал собеседник агентства.

Всего группа "Уралхим-Уралкалий" намерена безвозмездно передать развивающимся странам около 300 тыс. тонн минеральных удобрений. В начале марта 20 тыс. тонн удобрений было передано Малави. В апреле было отправлено 34 тыс. тонн удобрений в Кению, в настоящее время судно находится в пути.