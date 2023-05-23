Гладков заявил, что жители Грайворона и Головчина вернулись домой

Жители еще трех сел вернутся в ближайшее время, уточнил губернатор Белгородской области

ТАСС, 23 мая. Жители населенных пунктов Грайворон и Головчино в Белгородской области, которые были отселены из-за проникновения в понедельник украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа, вернулись в свои дома. Жители еще трех сел вернутся в ближайшее время, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Грайворон и Головчино - жители вернулись в свои дома. А жителей [сел] Гора-Подол, Глотово и Козинка вернем централизованно в ближайшее время", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что он посетил села Гора-Подол, Глотово и Козинка, и отметил, что большая часть жителей была вывезена, электричество, сотовую связь и водоснабжение в населенных пунктах планируют восстановить после 15:00 мск среды. "Ночью работы проводиться не будут. Завтра же начнем подомовой обход территории - домов и автомобилей разрушено много. Все постараемся быстро восстановить", - написал он.

Гладков добавил, что отселенные жители продолжают находиться в Старом Осколе, в Яковлевском округе, Ивнянском и Ракитянском районах. "Как только военные разрешат, мы сразу вернем жителей в собственные дома", - написал он.

Украинская диверсионно-разведывательная группа в понедельник проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Режим контртеррористической операции, введенный в понедельник в Белгородской области из-за атаки украинских диверсантов, отменен. Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе КТО заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.