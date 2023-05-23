Сроки обучения в новой системе работодатели будут определять совместно с вузами

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Работодатели совместно с университетами и представителями государства будут определять сроки обучения по программам высшего образования в рамках новой системы, сообщил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Срок обучения, он будет определяться работодателями совместно с университетом и представителями государства в лице того или иного министерства либо ведомства. Очевидно, что министерство сельского хозяйства по отношению к своей сфере, министерство здравоохранения по отношению к своей сфере, ну и так можно этот перечень продолжить. То, что сейчас обсуждается, это увеличение сроков обучения с тем, чтобы у работодателей не было вопросов к завершенности этого базового высшего образования", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".