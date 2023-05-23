23 мая, 17:39

Глава Минобрнауки считает, что юристам достаточно учиться пять лет

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что массовой магистратуры для этих специальностей в новой системе предусмотрено не будет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Будущим юристам в России достаточно получить базовое высшее образование продолжительностью в пять лет. Массовой магистратуры для этих специальностей в новой системе предусмотрено не будет, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Юристы сейчас активно обсуждают. Скорее всего, это будет все-таки базовый 5-летний срок обучения. Но и не будет такой массовой магистратуры. В ней нет необходимости. В случае, если человек за пять лет получил хорошее образование, хорошее в данном случае образование - это баланс между фундаментальностью, с одной стороны, и применимостью знаний в быстро меняющихся условиях рынка труда", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1". 

Теги:
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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