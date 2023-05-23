23 мая, 17:42

В новой системе высшего образования сохранят четырехлетний срок обучения

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Программы базового высшего образования, предусматривающие четырехлетний срок обучения, в новой системе будут сохранены, в первую очередь для IТ-специальностей, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы сохранили сознательно такую возможность. Понимаете, рынок труда сегодня, он сложно организован. И есть запрос в том числе на программы подготовки четырехлетние. А ведь здесь тоже есть свой плюс. Выпускники могут раньше выйти на рынок труда, рынок труда в условиях дефицита может быстрее получить квалифицированных работников и наиболее всегда ярким таким примером для такого рода программ является сфера информационных технологий. Когда для достаточно простых видов деятельности в области информационных технологий четырех лет более чем достаточно", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1". 

Теги:
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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