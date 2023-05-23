Первый в России "Класс гостеприимства" выпустили в школе Ялты при поддержке властей Крыма

Учащиеся класса изучали администрирование отеля, ресторанный сервис, экскурсионное обслуживание, поварское дело, сыроварение, SPA и косметологические услуги

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Федеральный учебный центр "Академия гостеприимства" от курортного комплекса Mriya Resort & SPA при поддержке властей Республики Крым выпустил первый в России "Класс гостеприимства" в школе № 10 Ялты, учащиеся которого изучали профильные предметы в сфере туризма, сообщили во вторник в пресс-службе комплекса.

"В 2022 году мы создали первый в России "Класс гостеприимства", направленный на формирование знаний, умений, навыков в сфере туризма. Проект был реализован совместно с Министерством образования и Министерством курортов и туризма Республики Крым при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова. Девять месяцев школьники погружались в профессии индустрии гостеприимства, участвовали в практических занятиях на территории курорта и обучались у лучших экспертов. Мы верим, что на нашем опыте возникнут новые проекты, которые будут масштабированы на всю страну", - приводятся в сообщении слова гендиректора курорта Самвела Саруханяна.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе курортного комплекса, всего обучение прошли 19 учащихся 10 класса. Школьники, в частности, изучали администрирование отеля, ресторанный сервис, экскурсионное обслуживание, поварское дело, сыроварение, SPA и косметологические услуги.