Новый раздел "Помощь" появился на портале mos.ru

В нем будет более 430 инструкций о возможностях города, услугах и документах, также контакты городских учреждений в телефонном справочнике

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Раздел "Помощь" появился на портале мэра и правительства Москвы. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На портале mos.ru заработал новый раздел "Помощь". Теперь жители могут проще и быстрее получить ответ на свой вопрос о столичной медицине, образовании, ЖКУ, связаться с техподдержкой или найти контакты городских служб и ведомств", - написал мэр.

Собянин отметил, что в новом разделе будет более 430 инструкций о возможностях города, услугах и документах, также контакты городских учреждений в телефонном справочнике.

"Если нужно решить вопрос жилищно-коммунального характера, можно оставить заявку в сервисах "Электронный дом" или "Наш город", - уточнил мэр.

Отмечается, что на странице раздела "Помощь" размещены все каналы для связи с правительством Москвы. "Жители могут записаться на видеоконсультацию или очную встречу с представителями нужного ведомства", - написал Собянин.