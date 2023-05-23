23 мая, 19:18
Военная операция на Украине

В трех селах Курской области восстановили электроснабжение после атаки беспилотника

Были обесточены села Плехово, Гуево и Горналь

ТАСС, 23 мая. Электроснабжение в трех селах, которые были обесточены из-за сброшенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывного устройства на подстанцию в Суджанском районе Курской области, восстановлено. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Электроснабжение в Суджанском районе восстановлено во всех селах в 20:00", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал в своем Telegram-канале, что в Суджанском районе ВСУ сбросили взрывное устройство на подстанцию, были обесточены села Плехово, Гуево и Горналь. Пострадавших среди жителей нет. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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