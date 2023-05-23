В Намибии произошла вспышка конго-крымской лихорадки

Минздрав страны сообщил о смерти одного человека

ПРЕТОРИЯ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Намибии объявили во вторник о вспышке конго-крымской геморрагической лихорадки, после того как один человек умер от нее в столице страны Виндхуке. Об этом сообщил Минздрав Намибии.

"Пациент с симптомами конго-крымской лихорадки был выявлен 16 мая на востоке страны, - цитирует министерство агентство Reuters. - Спустя два дня он умер в одной из столичных больниц. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти стал возбудитель конго-крымской лихорадки".

Медицинские службы Намибии сейчас проверяют всех, кто мог иметь контакт с умершим. На текущий день выявлено 27 человек, из которых 24 являются работниками системы здравоохранения.

Вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки - острой инфекционной болезни - стала второй в Африке в 2023 году. В апреле заболевший этим видом лихорадки был зарегистрирован в Сенегале.

Впервые возбудитель конго-крымской лихорадки был выявлен в середине 1940-х годов в Крыму, а спустя десятилетие - в Центральной Африке. Заболевание сопровождается общей интоксикацией организма, кровоизлиянием и отказом внутренних органов. Его возбудителем является вирус, который передается человеку при укусе клеща. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность при заболевании конго-крымской лихорадкой составляет около 30%.