Более 75 тыс. человек бежали из Судана в Чад за время конфликта

В Международном комитете Красного Креста предупредили о возможности крупной гуманитарной катастрофы из-за отсутствия необходимых ресурсов для помощи беженцам

КАИР, 23 мая. /ТАСС/. Свыше 75 тыс. суданцев бежали в Чад за время вооруженного конфликта между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) Судана, начавшегося 15 апреля. Как сообщил во вторник заместитель директора Международного комитета Красного Креста (МККК) Пьер Кремер, отсутствие необходимых ресурсов для помощи беженцам может привести к крупной гуманитарной катастрофе.

"Более 75 тыс. человек бежали из Судана к границе с Чадом. <...> Ситуация в Судане может привести к неуклонному увеличению числа перемещенных лиц в ближайшие недели, что ложится тяжелым бременем на скудные ресурсы принимающей стороны", - приводит заявление представителя МККК телеканал Al-Hadath. По его словам, имеющиеся возможности гуманитарных организаций намного меньше потребностей, что может привести к "крупной гуманитарной катастрофе".

Кремер рассказал, что до сезона дождей, который начинается в этом месяце, необходимо расселить около 28 тыс. беженцев, и эта цель "вряд ли будет достигнута". Он подчеркнул, что "гуманитарные усилия должны быть сосредоточены на укреплении местного потенциала реагирования [на нужды беженцев] и поддержке принимающих сообществ".

По последним данным ООН, 250 тыс. суданцев покинули страну с начала конфликта, более 840 тыс. стали внутренне перемещенными лицами.