23 мая, 19:19

В Саратовской области последний звонок прозвенел для более 30 тыс. выпускников

По сравнению с 2022 годом в области почти на 10% выросло число выпускников девятых классов

САРАТОВ, 23 мая. /ТАСС/. Последний звонок прозвучал во вторник для более чем 30 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов в Саратовской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства образования области.

"Последний звонок в этом году прозвучал для 9 тыс. одиннадцатиклассников и почти 24 тыс. девятиклассников. По сравнению с прошлым годом в области почти на 10% выросло число выпускников девятых классов. К поступлению абитуриентов в регионе будут ждать 17 вузов и 50 учреждений СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС)", - сообщили в ведомстве.

Всего в области работают более 650 образовательных учреждений. По данным министерства, основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 26 мая по 1 июля. Для участия в государственном экзамене зарегистрировано 8 863 выпускника 11-х классов, отметили в министерстве.

"Предварительно, 1 сентября 2023 года в первый класс отправятся около 27,7 тыс. школьников", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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