Политические жалобы в Конституционный суд занимают последнее место по количеству

По словам председателя КС РФ Валерия Зорькина, на первом месте находятся жалобы по гражданскому праву

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Жалобы в Конституционный суд России (КС РФ), связанные с нарушением политических прав граждан со стороны властей, занимают последнее место по их числу в общем потоке обращений в инстанцию. На первом месте находятся жалобы по гражданскому праву, на втором - по уголовному, сообщил председатель КС РФ Валерий Зорькин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, подводя итоги работы суда в 2022 году.

"На первом месте идет гражданское право и гражданский процесс, предпринимательство. Второе - это уголовный процесс и уголовное право. Дальше идет трудовое и социальное. <...> На последнем месте жалобы, касающиеся политических прав и так далее", - рассказал Валерий Зорькин.

Общий объем поступивших в КС РФ жалоб и обращений за прошлый год остался на среднем с 2019 года уровне - около 12 тыс. При этом КС РФ вынес в 2022 году лишь около 3,7 тыс. решений, что связано с большим числом жалоб, не подпадающих под юрисдикцию Конституционного суда.

"Почему мне бы хотелось обратить внимание на эту некую примерную стабильность - и в числе решений, и в числе жалоб? Помните, когда Россия вышла из Страсбурга [ЕСПЧ] и еще чуть раньше были приняты поправки в Конституцию и был усложнен порядок доступа в Конституционный суд - для этого требовалось пройти все инстанции, включая Верховный суд, - в отличие от прежнего порядка, когда можно было из Магадана прямо в Конституционный суд обращаться", - отметил Валерий Зорькин.

Председатель КС РФ добавил, что недавно Конституционный суд принял решение по регулированию искусственного оплодотворения в России. Также, как он отметил, по мере деятельности законодателя КС РФ, вероятно, будет рассматривать дела по регулированию трансгендерных переходов в России и соответствующих прав граждан.