23 мая, 19:23

В Заполярье открыли первый Центр славянских культур "Глаголь Добро"

Планируется, что здесь будет накапливаться опыт Мурманской области в сохранении и популяризации славянских культур, сообщил председатель регионального отделения Союза писателей России Илья Виноградов

МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Первый в Мурманской области Центр славянских культур "Глаголь Добро" открыли в городе Кола накануне Дня славянской письменности. Планируется, что здесь будет накапливаться опыт Заполярья в сохранении и популяризации славянских культур, сообщил ТАСС во вторник председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

"В центре "Глаголь Добро" будет накапливаться и анализироваться опыт Мурманской области по сохранению и популяризации славянских культур. Центр будет проводить культурные и образовательные мероприятия - лекции, в том числе онлайн, с привлечением спикеров из регионов России и славянских стран, мастер-классы, выставки, кинопоказы, встречи с деятелями науки и искусства также и в онлайн формате. Он вместил на своей территории событийный зал и Музей славянских культур", - сказал Виноградов.

Он добавил, что в Мурманской области накоплен большой опыт по проведению мероприятий, посвященных славянской культуре - это праздники, культурно-просветительские экспедиции "Славянский Ход", фестивали, научно-практические конференции, шествия, музейные выставки и многое другое. Центр позволит собрать в одном месте все мероприятия по сохранению и популяризации славянских культур.

"Миссия нашего центра заключается в объединении и представлении культуры, науки и искусства славянских стран, их наследия как части общемирового культурного процесса. Планируется наладить тесное сотрудничество с Всероссийской Государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино в Москве, где находится Центр славянских культур, созданный в 2016 году. Он объединяет все славянские страны - члены Форума славянских культур, а также библиотеками Белоруссии и других дружественных славянских стран", - заключил Виноградов. 

Теги:
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