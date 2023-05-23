Экоактивисты облили краской штаб-квартиру СДПГ после критики со стороны Шольца

Канцлер ФРГ ранее раскритиковал радикальные акции экологических активистов, заявив, что их действия не помогут привлечь больше сторонников

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Активисты радикального экологического движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) во вторник облили краской штаб-квартиру входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине в качестве реакции на критику со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Экоактивисты, как следует из видео, опубликованного движением в Twitter, облили оранжевой краской фасад штаб-квартиры СДПГ Willy-Brandt-Haus. Во вторник в здании проходило заседание социал-демократов по случаю 160-летия со дня создания партии. Однако не уточняется, проводили ли участники движения протестную акцию одновременно с заседанием СДПГ.

"Вчера канцлер ФРГ назвал наш протест <...> "полным безумием". Мы думаем, что полное безумие - это окончательно разрушать основные условия для жизни", - прокомментировали свои действия участники Letzte Generation.

В понедельник Шольц раскритиковал радикальные акции экологических активистов, заявив, что их действия не помогут привлечь больше сторонников. "Приклеивать себя к картинам или к асфальту, я считаю, что это полное безумие", - указывал канцлер.

Действия участников радикальной группировки Letzte Generation в последние месяцы становились все более радикальными. 31 октября 2022 года два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в Берлине, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение. В образовавшейся пробке застряла машина спасателей, спешивших на место ДТП, пострадавшая в нем велосипедистка позже умерла в больнице. Также из-за действий радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях они портили произведения искусства. Активисты регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту.

В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.