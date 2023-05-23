AFP: полиция задержала отключивших газ на набережной в Канне, где проходит кинофестиваль

Ответственность за эту акцию взял на себя французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда"

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Французская полиция задержала газовщиков, отключивших во вторник в знак протеста против пенсионной реформы газ на набережной Круазет в районе Дворца фестивалей и конгрессов, где проходит Каннский кинофестиваль. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным AFP, трое сотрудников газовых компаний GRDF и Enedis "задержаны с поличным" и взяты под стражу.

Ответственность за эту акцию взял на себя ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Об этом сообщила изданию 20 Minutes заместитель руководителя отделения CGT в департаменте Приморские Альпы Селин Пети.

Без газоснабжения днем во вторник остались рестораны и отели. Отключения фиксировались на набережной Круазет, на площади Генерала де Голля и на улице Бюттюра.