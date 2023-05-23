Байден был в Белом доме в день, когда фургон врезался в ограждения рядом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президента проинформировали о случившемся

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден находился в Белом доме в день, когда фургон протаранил ограждения недалеко от здания администрации президента в Вашингтоне. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Очевидно, что президент был здесь вчера, он работал в Белом доме. И, конечно же, он был здесь прошлой ночью", - сказала она, уточнив, что президента проинформировали о случившемся во вторник утром. "Президенту сообщили [об инциденте] утром. Представители как Секретной службы, так и парковой охраны предоставили ему сведения, известные им на данный момент", - пояснила Жан-Пьер.

Ранее представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что в понедельник вечером фургон протаранил защитный барьер на территории парка Лафайет-сквер рядом с Белым домом в Вашингтоне. Водителя задержали. Никто из представителей Секретной службы или сотрудников Белого дома в результате инцидента не пострадал. Позднее Гульельми отметил, что, по предварительным данным, водитель мог наехать на ограждения умышленно.