Долги по зарплатам шахтерам ДНР начнут выплачивать в течение двух дней

Первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что власти республики прорабатывают с предприятиями документы, чтобы выплатить всю зарплату до сентября

ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Долги по зарплатам шахтерам в ДНР, которые оставались без денег за работу на протяжении почти пяти месяцев, начнут выплачивать в течение ближайших 1-2 дней. Об этом сообщил в Telegram-канале первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

"Поступает множество вопросов и от предприятий, и от самих горняков по поводу выплаты зарплаты, и это понятно. Мы обещали это сделать и до майских праздников, и до 20-го числа. Но сложилось несколько не так, как планировали. За завтрашний день угольные предприятия должны получить казначейские счета в банке, и на них тут же поступают деньги на зарплату. Сегодня вторник, все названные процедуры займут 1-2 дня, и в четверг или в пятницу, думаю, люди должны получить деньги на карточки", - написал Чертков.

Он добавил, что власти республики почти три месяца готовили документы, согласовывали их с разными федеральными министерствами. Также он сообщил, что почти пять месяцев горняки ожидают выплаты зарплат. Сейчас власти республики прорабатывают с предприятиями документы, чтобы выплатить всю зарплату до сентября.

Ранее Чертков сообщал, что власти Донецкой Народной Республики направят 2,7 млрд рублей на зарплаты шахтерам. Государственный сектор угледобывающей отрасли в ДНР представлен пятью государственными унитарными угледобывающими предприятиями, в состав которых входят 16 шахт. Из них добывать уголь продолжают 10 шахт.