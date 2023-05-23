Протасевич рассказал о желании вернуться в журналистику

Бывший участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta отметил, что его "сдали свои"

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Бывший участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич, помилованный президентом республики Александром Лукашенко, рассказал, что хотел бы снова работать в журналистике.

"Прежде всего я себя вижу обычным гражданином, семьянином, человеком, которого больше уже будет заботить благополучие собственной семьи. Конечно, я бы, наверное, хотел так или иначе остаться в журналистике", - рассказал он во вторник интервью телеканалу "Беларусь-1".

Говоря о своих бывших западных кураторах, Протасевич отметил, что его "свои и сдали". "Конечно, у меня была злость и ненависть ко многим людям, но сейчас я думаю, что, во-первых, это время уже прошло, нужно двигаться дальше, не копить в себе всю эту желчь. Жизнь сама все расставит по своим местам", - добавил экс-оппозиционер.

Помилование

Ранее Протасевич сообщил, что указ о его помиловании был подписан президентом 16 мая. Минский областной суд 3 мая признал его виновным в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, создании экстремистского формирования и террористической организации, призывах к захвату власти, оскорблении и клевете на президента Белоруссии и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Также по результатам этого судебного процесса суд заочно приговорил представителей Nexta Степана Путило и Яна Рудика к 20 и 19 годам лишения свободы соответственно. Гособвинение просило суд приговорить Протасевича к 10 годам заключения. Ранее Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что Протасевич в полном объеме выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Защита не стала обжаловать решение суда. 18 мая ТАСС в Минском областном суде сообщили, что приговор вступил в силу.