В памятные книги жертв бомбардировки Хиросимы за год добавили почти 5 тыс. имен

Обще число умерших превышает 333 тыс. человек

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 4 978 человек, переживших американскую атомную бомбардировку Хиросимы, умерли за прошедший год, после чего их имена были добавлены в памятные книги жертв этой трагедии. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Обще число умерших к настоящему времени превысило 333 тыс. человек. Книги хранятся внутри мемориала памяти жертв атомной бомбардировки, расположенного в Парке мира Хиросимы, в среду их достали для удаления лишней влаги перед предстоящим сезоном дождей.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

Джо Байден, принявший участие в мае в саммите Группы семи (G7) в Японии, стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес. В памятной книге Музея мира Байден оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.