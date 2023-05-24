В Москве ожидаются дождь и до плюс 22 градусов

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, в отдельных районах гроза и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, в ночь на четверг - до плюс 10 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - плюс 23 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.