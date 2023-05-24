В Москве будут сдавать ЕГЭ 88,5 тыс. выпускников

На базе школ организовали 364 пункта проведения экзамена

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. В этом году 88,5 тыс. школьников и выпускников прошлых лет смогут сдать ЕГЭ в максимально благоприятных условиях. Всего в 2023 году в Москве на базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ, еще 7 размещены в больницах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале в среду.

"Подготовили все необходимое для проведения ЕГЭ - 88,5 тыс. школьников и выпускников прошлых лет смогут сдать экзамены в максимально благоприятных условиях. На базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ. Еще семь организовали в московских больницах - для тех, кто проходит там лечение", - написал мэр.

Собянин добавил, что везде установлены системы видеонаблюдения для проведения онлайн-трансляций во время экзаменов, а контролировать ход тестирования будут в том числе общественные наблюдатели.

Мэр Москвы также добавил, что все системы готовы и для проведения экзаменов у девятиклассников. "Например, информатику, географию, иностранные языки и физику они смогут сдать в электронной форме. Для них также организовали пункты приема экзаменов: 491 в школах и 8 в медицинских учреждениях. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья будут сдавать экзамены на дому", - сообщил мэр.

Он также отметил, что для подготовки у школьников была возможность написать тренировочные экзамены, а повторить сложные темы и закрепить полученные знания помогают ресурсы "Московской электронной школы".