Фальков заявил, что новая система позволит дважды получать бесплатное высшее образование

Глава Минобрнауки отметил, что возможность получать базовое и специализированное образование является "ответом на вызовы сегодняшнего дня"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Граждане смогут дважды на бесплатной основе получить высшее образование, базовое и специализированное, после реформирования системы. Об этом в среду сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

"Человек, как мы говорим, должен учиться в течение всей жизни. По существу, если в XX веке была такая возможность один раз зайти и получить высшее образование, то в XXI веке у человека будет, как минимум, две возможности зайти в систему высшего образования и получить бесплатно вначале базовое, потом специализированное высшее образование", - сказал он.

Фальков отметил, что возможность получать базовое и специализированное образование является "ответом на вызовы сегодняшнего дня".

О новой системе

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести вузах страны - МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете. Они должны до 30 июня разработать и утвердить соответствующие образовательные стандарты и требования, а также программы высшего образования и аспирантуры.

В новой системе устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.