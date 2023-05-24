Москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро

Голосование проходит на портале "Активный гражданин"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Жители столицы могут проголосовать за одну из четырех комбинаций цветов, которыми обозначат строящиеся линии метро - Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Голосование проходит на портале "Активный гражданин", сообщается в среду в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

"По старой московской традиции пора выбрать цвета, которыми новые линии будут обозначены на схеме Московского метрополитена. Это важный и ответственный выбор, ведь со временем цвета становятся народными названиями. Когда говорят о пересадке с зеленой ветки на красную, всем понятно, что речь идет о Замоскворецкой и Сокольнической линиях метро", - говорится в сообщении.

Из публикации следует, что на выбор представлены четыре комбинации цветов: лиловый, лавандовый, песочный; изумрудный, графитовый, рубиновый; оливковый, сиреневый, медный; сиреневый, графитовый, песочный.

Мэр подчеркнул, что палитра цветов подобрана так, чтобы новые линии метро не сливались на схеме с действующими ветками.