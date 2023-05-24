В Хабаровском крае намерены запустить программы "двойных дипломов" в межвузовском кампусе

Власти региона пригласили принять участие в проекте Харбинский политехнический университет

ХАБАРОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют открыть программы "двойных дипломов" совместно с Харбинским политехническим университетом на базе межвузовского кампуса, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Делегация от Хабаровского края находится с рабочим визитом в Харбине, там представители региона посетили Харбинский политехнический университет.

"Пригласили китайских коллег участвовать в нашем проекте межвузовского кампуса международного уровня, который запущен в Хабаровском крае по решению президента России Владимира Владимировича Путина. Мы намерены развернуть в рамках кампуса совместные программы "двойных дипломов", запустить обмен преподавателями, студентами и научными сотрудниками", - написал Дегтярев.

Также, как уточнил губернатор, планируется проработать вопрос организации изучения русского и китайского языков, в том числе через создание языковых школ при кампусе.

В Хабаровске будет построен один из современных студенческих кампусов мирового уровня, создание которых планируется по стране до 2030 года. Они рассматриваются как площадки для развития основополагающих технологий и научно-технического потенциала. По информации правительства края, первая очередь кампуса в Хабаровске будет построена до 2025 года, вторая - с 2027-го по 2030 год. Площадь комплекса превысит 153 тыс. кв. м. Кампус объединит деятельность ведущих вузов региона. Запланировано строительство новых учебных корпусов, которые будут включать образовательно-выставочный комплекс, несколько образовательных кластеров, физкультурно-оздоровительный комплекс, общежитие и другие объекты.

Харбинский политехнический университет является одним из лучших высших учебных заведений Китая, уточнил губернатор. Учреждение с более чем столетней историей было основано русскими инженерами, оно базируется на технических науках в сочетании с естественными, управленческими, гуманитарными и социальными науками.