Единый день открытых дверей пройдет на 280 городских площадках Москвы

Москвичи и гости столицы смогут посетить экскурсии, интерактивные шоу, творческие мастер-классы и другие мероприятия

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Городская познавательная акция "Единый день открытых дверей" пройдет 27 мая в столичных библиотеках и культурных центрах. Москвичи и гости столицы смогут посетить экскурсии, интерактивные шоу, творческие мастер-классы и другие мероприятия, сообщила ТАСС в среду заммэра Наталья Сергунина.

"Участники просветительской акции смогут посетить более 280 культурных площадок столицы. Сотрудники библиотек расскажут о своей работе и представят книжные новинки. А руководители кружков и творческих студий проведут открытые мастер-классы. Также в различных учреждениях пройдут спектакли и концерты", - сказала Сергунина.

Впервые единый день открытых дверей сосооялся в Москве в 2017 году, тогда в нем участвовали только культурно-досуговые учреждения столицы.

В 2021 году к акции присоединились столичные библиотеки. Познакомиться со всеми площадками познавательной акции и узнать подробности можно на официальном сайте проекта.