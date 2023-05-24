Прокуратура Приморья подала иск к юрлицу на 440 млн рублей об ущербе окружающей среде

Компания также обязана выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Прокурор Владивостока подал иск о взыскании в бюджет 440 млн рублей ущерба, причиненного окружающей среде руководством строительной компании, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Установлено, что на земельном участке площадью около 7,5 га в районе улицы Грязелечебница во Владивостоке, расположенном в границах зоны горно-санитарной охраны курортной зоны Владивостока, юридическое лицо провело работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы, чем причинило ущерб окружающей среде на сумму более 150 млн рублей. Кроме того, проверкой установлено, что организация также осуществила вырубку свыше 14,5 тыс. деревьев, более 840 кустарников, чем причинило ущерб окружающей среде на сумму более 280 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Прокурор города вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 КоАП ("Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы"). Судом компании был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

После этого прокурор города подал иск о признании недействительными разрешений на рубку деревьев и снятие плодородного слоя почвы, полученных организацией, и взыскании в бюджет городского округа свыше 440 млн рублей компенсации причиненного вреда.