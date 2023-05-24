Свыше 550 велопарковок организовали в Москве рядом с популярными городскими местами

На новых велопарковках можно оставить более 1,3 тыс. велосипедов или 2,7 тыс. самокатов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 550 велопарковок, на которых можно оставить свыше 1,3 тыс. велосипедов или около 2,7 тыс. средств индивидуальной мобильности, организовали в Москве у мест притяжения горожан. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Более 550 велопарковок появилось рядом с популярными городскими местами. Например, их установили около станций метро: "Сокольники", "ВДНХ", "Проспект Мира", "Парк культуры", "Киевская", "Савеловская", - говорится в сообщении.

Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, на новых велопарковках можно оставить более 1,3 тыс. велосипедов или 2,7 тыс. самокатов.

В материале отмечается, что при выборе мест для установки велопарковок берутся во внимание анализ точек притяжения велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности, мониторинг активности использования существующей велоинфраструктуры, а также предложения от жителей и организаций.