Участники СВО из Омской области смогут заготовить древесину по сниженной вдвое стоимости

Мера поддержки предоставляется военнослужащим, контрактникам и мобилизованным, а также членам их семей

ОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко принял решение снизить вдвое для участников специальной военной операции и их семей стоимость заготовленной самостоятельно древесины для нужд строительства и отопления. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"По решению Виталия Хоценко участникам специальной военной операции и их семьям предоставляются новые меры поддержки. Для них устанавливается скидка при самостоятельной заготовке древесины для собственных нужд: отопления, строительства, капремонта и т. д. Скидка к ставкам платы при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений составит 50%. Кроме того, получают право на заключение такого договора в первоочередном порядке", - сообщила пресс-служба.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства региона. Мера поддержки предоставляется военнослужащим, контрактникам и мобилизованным, а также членам их семей. В пресс-службе отметили, что лесные насаждения для самостоятельной заготовки предоставляются только в тех районах, где есть такая возможность. Большая часть лесных ресурсов расположена в северной части региона, поэтому, например, заготавливать древесину для строительства дома можно только в таежных Тевризском, Тарском, Знаменском, Муромцевском и Седельниковском районах.

В Омской области уже приняты региональные меры поддержки для участников СВО - от единовременных выплат военнослужащим до бесплатного питания для их детей в школах и бесплатного посещения детских садов, кружков и секций и компенсацию расходов на догазификацию. Военнослужащим также предоставляют отсрочку платежей за аренду областного имущества на время мобилизации и в течение трех месяцев после ее окончания.