Путин отметил вклад Патриарха Кирилла в укрепление православных ценностей

Президент также указал на подвижнический труд главы Русской православной церкви на посту предстоятеля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Вы многое делаете для укрепления непреходящих ценностей православия, вносите весомый вклад в поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, направляете свои усилия на сбережение нашего уникального исторического, культурного наследия", - говорится в сообщении.

Президент особо отметил подвижнический труд патриарха на посту предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ). "Желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего", - заключил президент.

Патриарх отмечает день тезоименитства (именины) 24 мая. В этот же день Русская православная церковь празднует память создателей азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - День славянской письменности и культуры.