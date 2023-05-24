В Малайзии конфисковали часы компании Swatch из-за пропаганды ЛГБТ

По данным агентства Associated Press, в магазинах швейцарской компании провели рейды

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Власти Малайзии провели рейды в магазинах швейцарской компании Swatch и конфисковали по меньшей мере 160 часов с пропагандой ЛГБТ-сообщества. Об этом в среду сообщает агентство Associated Press.

По словам главы малайзийского МВД Сайфуддина Насутиона, он ждет полного отчета по делу, прежде чем выступить с официальным заявлением.

Преимущественно мусульманская Малайзия криминализирует однополые отношения, за которые предусмотрено до 20 лет тюремного заключения. Раннее оппозиционная Пан-малайзийская исламская партия раскритиковала запланированный на ноябрь концерт британской группы Coldplay из-за ее поддержки ЛГБТ-движения.

Swatch возобновила продажу часов из этой коллекции в Малайзии, выразив несогласие с позицией властей.