В Малайзии конфисковали часы компании Swatch из-за пропаганды ЛГБТ

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Власти Малайзии провели рейды в магазинах швейцарской компании Swatch и конфисковали по меньшей мере 160 часов с пропагандой ЛГБТ-сообщества. Об этом в среду сообщает агентство Associated Press.
По словам главы малайзийского МВД Сайфуддина Насутиона, он ждет полного отчета по делу, прежде чем выступить с официальным заявлением.
Преимущественно мусульманская Малайзия криминализирует однополые отношения, за которые предусмотрено до 20 лет тюремного заключения. Раннее оппозиционная Пан-малайзийская исламская партия раскритиковала запланированный на ноябрь концерт британской группы Coldplay из-за ее поддержки ЛГБТ-движения.
Swatch возобновила продажу часов из этой коллекции в Малайзии, выразив несогласие с позицией властей.