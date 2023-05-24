Чехию за год покинули более 130 тыс. беженцев с Украины

По данным чешского МВД, большинство украинцев вернулись на родину

ПРАГА, 24 мая. /ТАСС/. Число беженцев с Украины, которые с 24 февраля 2022 года по конец марта 2023 года получили убежище в Чехии, составило 453 тыс. человек, из которых более 130 тыс. за это время постепенно покинули республику. Об этом сообщил в среду портал idnes.cz.

Большинство украинцев, покинувших Чехию, вернулись на родину. "Только 1,5% [из 130 тыс. выехавших из республики] обратились с просьбой о предоставлении временной защиты в [какой-то] другой стране Евросоюза", - привел портал слова пресс-секретаря МВД республики Ондржея Кратошки.

В Чехии, согласно статистическим данным на конец прошлой недели, находилось 338 тыс. беженцев с Украины, отметил портал.