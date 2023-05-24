24 мая, 07:03

В Белгородской области продолжают зачистку территорий после завершения КТО

После ее завершения жители, которые находятся в пунктах временного размещения, смогут вернуться в свои дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Силовики продолжают зачистку территории после завершения контртеррористической операции (КТО) по вытеснению диверсионно-разведывательной группы с территории Белгородской области.

После этого жители смогут вернуться в свои дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В пунктах временного размещения из Грайворонского округа - более 550 человек в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и Строителе. Тоже надеюсь, что как только силовики завершат зачистку территории и разрешат, вы сможете вернуться в свои дома", - написал он в Telegram-канале. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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