Комплекс бывшего СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге передали ДОМ.РФ

Акционерное общество планирует провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Акционерное общество "ДОМ.РФ" получило земельный участок и комплекс зданий бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В соответствии с решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и распоряжения Росимущества, земельный участок и 24 объекта недвижимого имущества, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, дом 7 ("Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы ("Кресты"), переданы акционерному обществу "ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали ТАСС в госкомпании, после приема объекта ДОМ.РФ планирует провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, обладающими компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами, "чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры".

О комплексе

Исторический комплекс "Крестов", признанный памятником архитектуры, возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название комплекса связано с его конфигурацией - два здания построены в форме крестов. Оба "креста" соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм. На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором № 1. Лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содержались там до вынесения приговора суда. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных.

Ранее руководством ФСИН и руководством города высказывались различные инициативы по превращению исторического комплекса в гостиницу, арт-объект, музей или использованию в других целях.