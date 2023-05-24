На Ямале возобновили пассажирские перевозки на судах на воздушных подушках

Работу судов приостанавливали из-за подвижек льда

ТАСС, 24 мая. Перевозку пассажиров на судах на воздушных подушках между Салехардом и Лабытнанги, приостановленную во вторник из-за подвижек льда, возобновили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в среду сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В связи с освобождением реки от ледовых полей и возможностью безопасного выполнения рейсов по реке - возобновляется выполнение рейсов судами на воздушной подушке. После очистки оголовков ото льда на линию выйдут паромные составы", - говорится в сообщении.

Суда на воздушных подушках "Нептун-23" начали курсировать по маршруту Салехард - Лабытнанги с конца апреля после закрытия главной ледовой переправы.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, на Ямале в среду установилась переменная облачность, температура воздуха днем составит около плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный, 1 м/с.