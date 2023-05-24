Мишустин заявил, что большинство молодежи гордится Россией и ее историей

Премьер-министр отметил, что именно такие люди могут рассказывать о ней в другой стране, о ее ценностях, о себе и своих семьях, что бы дать возможность понять Россию

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Молодые люди в России любят свою страну и гордятся ей, а лучший способ популяризировать такое отношение и ценности - личное общение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в ходе общения со студентами в пекинском университете Цинхуа.

"В России абсолютное большинство молодежи гордится своей страной, своей культурой, богатыми историческими корнями, нашими завоеваниями, нашей наукой", - сказал глава кабмина.

Он спросил у студентов, в какой стране они хотели бы работать в будущем. Студенты ответили, что в России или в Китае: "Летать туда-сюда будем". "Конечно, и будете нашими послами доброй воли", - отозвался в ответ Мишустин.

По его мнению, именно такие молодые люди могут рассказывать о России в другой стране, о ее ценностях, о себе и своих семьях. "Это самое важное - когда люди услышат непосредственно от вас, кто вы и какова ваша страна. <...> В этом смысле такое взаимодействие даст свои плоды. И активность в социальных сетях, и личная активность - это все даст возможность людям видеть и понять Россию", - заключил он.

Премьер добавил, что Россию с Китаем связывают узы братства. "Исторически глубокие корни у наших отношений дружбы, сотрудничества и взаимного уважения", - подчеркнул он. Отдельно глава кабмина обратил внимание на большое количество двусторонних студенческих проектов, упомянув, что конкретно университет Цинхуа развивает четыре проекта совместно с МГУ, МГИМО, МГТУ им. Баумана и ВШЭ. "Это не может нас не радовать", - считает Мишустин.