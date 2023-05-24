Число умерших от холеры в ЮАР достигло 17

В северном пригороде Претории Хамманскраале ввели запрет на пользование водопроводной водой, ее доставляют в цистернах

ПРЕТОРИЯ, 24 мая. /ТАСС/. Число умерших за последние дни от холеры в северном пригороде Претории Хамманскраале выросло до 17. Об этом сообщил в среду департамент здравоохранения столичной провинции Гаутенг.

"Общее количество умерших от холеры, вспышка которой была зафиксирована в минувшие выходные дни в Хамманскраале, достигло 17", - приводит его сообщение радиостанция SABC. Ранее власти объявили о 15 умерших.

В одну из больниц столицы ЮАР с симптомами холеры госпитализированы более 40 человек. В Хамманскраале введен запрет на пользование водопроводной водой, ее доставляют в цистернах. Принимаются и другие меры санитарного контроля. В целом на территории провинции Гаутенг, где расположены мегаполисы Претория и Йоханнесбург, выявлено 100 человек с подозрением на холеру.

Нынешняя вспышка холеры началась на юге Африки весной 2022 года. Ее эпицентр находится на юге Малави. В текущем году очаги заболеваемости зафиксированы в восьми странах на юге Африки. Больше всего больных в Малави (58 тыс.) и Мозамбике (26 тыс.). Вспышка холеры зарегистрирована и в столице Зимбабве Хараре. ЮАР и Зимбабве имеют общую сухопутную границу.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, которая становится причиной обезвоживания и сосудистой недостаточности. Инфицирование, как правило, происходит через зараженную воду или морепродукты. Вспышки холеры регулярно происходят в странах Азии и Африки, что в первую очередь связано с отсутствием у значительной части населения постоянного доступа к обработанной надлежащим образом питьевой воде.